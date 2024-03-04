Военкор объяснил, зачем Сырский меняет комбатов Сладков: главком ВСУ Сырский меняет комбатов от безысходности

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Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский меняет комбатов от безысходности, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, военачальник не знает, что делать на фронте, и начинает «махать шашкой».

Сырский начал тут же снимать с должностей комбригов и комбатов. И это совершенно точно выглядит как безысходность. Главком ВСУ не знает, что делать, и начинает махать шашкой, летят головы украинских боевых командиров. А мы небезосновательно радуемся: враг в истерике, — пишет он.

Ранее Сырский сообщил о кадровых перестановках среди командиров бригад. Он обвинил их в проблемах украинской армии на восточном направлении линии фронта. Главком подчеркнул, что в некоторых случаях командиры не знают всей оперативной информации и принимают решения, создающие прямую угрозу личному составу.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главком получил карт-бланш на смену военачальников. До конца недели глава государства ожидает от него детальный доклад и конкретные предложения по любой перестановке кадров.

Тем временем пленный военнослужащий ВСУ Сергей Гуд рассказал, что посмевших критиковать нового главкома бойцов забрали спецслужбы. По его словам, когда стало известно о замене Валерия Залужного, некоторые солдаты сказали, что дела плохи и «нужно бежать».