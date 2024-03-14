Военкор объяснил, почему ВСУ усилили обстрелы Белгорода Поддубный: ВСУ бьют по мирным жителям Белгорода в надежде сорвать выборы

Фото: МО Украины

ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом он отметил, что российские силы отражают атаки.

Военными средствами устроить провокацию не получилось, потери ВСУ значительные, и теперь они начали бить по мирным неизбирательными системами вооружения. РСЗО. И только для того, чтобы сорвать в одном регионе выборный процесс. Армия детоубийц и трусов, — пишет журналист.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 14 марта на въезде в Белгород погиб мирный житель в автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный ВСУ из реактивной системы залпового огня. По его данным, водитель не смог выбраться из машины.

Позже Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в центре города прогремел мощный взрыв. В Минобороны России информацию не комментировали. Канал уточнил, что очевидцы слышали взрыв на Донецкой улице рядом с автомобилем. В мэрии Белгорода при этом объявили ракетную опасность. Власти рекомендовали жителям оставаться в помещениях, а также не подходить близко к окнам.