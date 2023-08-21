Военкор объяснил, почему РФ не дает Киеву вывезти сельхозпродукцию за рубеж Сладков: РФ не дает Киеву вывозить сельхозпродукцию за рубеж из-за блокады Крыма

Фото: МО РФ

Россия не дает Украине вывозить сельскохозяйственную продукцию за рубеж в ответ на блокаду Крыма и Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он напомнил, что Киев ранее препятствовал поступлению воды и электроэнергии на полуостров и блокировал железнодорожные пути из Донбасса на Украину.

Москва не дает Киеву вывозить сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Насколько это аморально? Не насколько. Это не Россия придумала, это ответ на блокаду Крыма и Донбасса, — написал Сладков.

Ранее стало известно, что закрытие черноморского гуманитарного коридора привело к тому, что Украина потеряла не менее трети экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции. В то же время Россия выиграла от произошедшего — на ее долю в текущем сезоне придется около 25% мировой торговли зерном. При этом отмечается, что попытки экспортировать украинское зерно через речные порты на Дунае не увенчались успехом. Это требует гораздо больше времени, а транспортные расходы выросли на 50%. Более того, эксплуатация гаваней сопряжена с рисками, так как они уже подвергались ракетным ударам.

До этого немецкое издание Bild сообщало, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение, призванное заменить зерновую сделку. Как предполагается, новый документ предусматривает поставки российского зерна в бедные страны. Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались.