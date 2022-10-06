Военкор Лисицын сообщил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР в месте дислокации на окраинах Красного Лимана в ДНР

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил в своем Telegram-канале о наступлении 208-го казачьего полка на Красный Лиман. Некоторое время назад город был занят украинскими войсками. Официального подтверждения информации от Минобороны пока нет.

208-й казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман, казаки освободили населенный пункт Диброво, — написал военкор.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана ВСУ. Российские войска покинули город накануне. В Минобороны РФ пояснили, что решение об их отводе было принято в связи с угрозой окружения.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что отступление российских военных от Красного Лимана с медийной точки зрения выглядит как поражение, но на самом деле это не так. Российские войска выполнили свою задачу в полном объеме, нанеся противнику огневое поражение.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, линия обороны укрепляется. При этом он добавил, что ВСУ не оставляют попыток прощупывать оборону.