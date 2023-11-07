Военкор сообщил о сложной ситуации на Авдеевском терриконе Военкор Котенок: ВСУ не позволяют ВС РФ закрепиться на терриконе Авдеевки

Фото: МО Украины

Военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале о сложной ситуации на терриконе Авдеевки. По его словам, ВСУ используют артиллерию, препятствуя попыткам российских войск закрепиться на этом участке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ситуация на терриконе сложная — противник шансов вернуть его уже не имеет, но и препятствует [попыткам ВС РФ] полноценно закрепиться на нем, — написал военкор.

По словам Котенка, российские военные пока не могут разместить на открытом пространстве отвала «что-то посерьезнее» и ограничиваются наблюдением, артиллерийской разведкой и авианаводкой.

Также он сообщил, что ВС РФ пытаются продвинуться на юг Авдеевки. Котенок уточнил, что речь идет о территориях севернее населенного пункта Спартак. По словам военкора, российским войскам удалось закрепиться на железной дороге со стороны Красногоровки, перерезав пути.

Котенок отметил, что постоянное «шевеление» наблюдается в сторону восточной и юго-восточной части Авдеевки с Крутой Балки. Он заявил, что противника вынуждают оттягивать часть сил на этот участок.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил о наступательных операциях армии России к югу от Авдеевки. По его данным, ВС РФ наносили удары по ВСУ в Парасковьевке, Победе, Георгиевке, Красногоровке, Нетайлове, Тоненьком, Бердычах, Керамике, Александрополе Сухой Балке и Нью-Йорке.