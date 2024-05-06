Военкор Котенок рассказал об итогах атаки безэкипажных катеров на Крым «Военкор Котенок»: в Крыму отразили атаку украинских безэкипажных катеров

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Утром 6 мая в северо-западной части Крыма отразили украинскую атаку с использованием безэкипажных катеров, сообщил Telegram-канал «Военкор Котенок» со ссылкой на источники. По его данным, уничтожены пять морских беспилотников. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

Согласно неподтвержденной информации, атака длилась с 04:00 до 08:30 по московскому времени. Потерь среди кораблей военно-морского флота нет, две рыбацкие лодки получили незначительные повреждения.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что удары российских сил по Одессе уничтожили крупный пункт сборки и подготовки безэкипажных катеров. По его словам, таким образом ВС РФ принимают все необходимые меры для защиты Крымского моста. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли 35 групповых ударов по объектам ВПК и энергетики на Украине за неделю. Удары стали ответом на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам промышленности и энергетики на территории России. По данным оборонного ведомства, поражены средства ПВО Украины, базы горючего, арсеналы, предприятия железнодорожной инфраструктуры и ВПК, объекты энергетической отрасли цеха производства и ремонта беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.