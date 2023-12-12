Военкор Котенок рассказал о начале масштабного штурма войск РФ в ДНР Военкор Котенок: российские войска начали масштабный штурм в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска перешли в масштабный штурм по всей территории Донецкой агломерации, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, силы РФ вошли в Авдеевку на юго-востоке.

Вошли в Авдеевку на юго-востоке, сразу за промзоной, можно считать началом городских боёв. В Марьинке противник продолжает удерживать позицию на самом краю населённого пункта. Со стороны н. п. Водяное продолжаем охватывать правую часть села вдоль прудов, работа кассетными боеприпасами. Даже от руин практически ничего не осталось. Закрепились в посадке с юга возле н. п. Северное, — заявил Котенок.

Кроме того, по его словам, российские войска удерживают захваченные позиции в населенном пункте Степовое, продолжая расширять зону ответственности по железной дороге. Также есть продвижение в направлении Новоалиново.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что под Клещеевкой ВС России отбили опорный пункт «Остров» на высоте. По его словам, российская армия действует осторожно, не бросая людей в лобовую атаку. В то же время ВСУ готовят 3-ю штурмовую бригаду для контрудара. Сладков считает, что это повлечет лишь увеличение потерь среди украинцев, со снарядами у них дела все хуже и хуже. 9 декабря Сладков писал, что солдаты ВСУ под Клещеевкой упали духом, это заметно по их переговорам.