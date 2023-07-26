Военкор Коц заявил о провале наступления ВСУ в районе Работино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва линии обороны российских войск в районе Работино, однако она окончилась провалом, заявил на своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, в ходе боев противник понес значительные потери в бронетехнике. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Под Работино с утра противник предпринял попытку продавить нашу оборону большим количество техники, в том числе - танками и БМП. Попытка, как и в июне, закончилась плачевно для ВСУ, — рассказал военкор.

Журналист подчеркнул, что в ходе неудавшегося наступления ВСУ потеряли по меньшей мере 20 единиц бронетехника, половина из которых — танки. В настоящее время противник проводит перегруппировку с целью повторной атаки, утверждает он. Тем не менее российские солдаты готовы к встрече украинских военных.

Наши мужики не просто держатся! Они наносят болезненное поражение врагу. Удачи нашим парням! — заявил Коц.

Военкор Александр Коц ранее рассказал об ожесточенных боях на Артемовском направлении. По его словам, армии России удалось удержать населенный пункт Авдеевка, несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны ВСУ.