Военкор Коц показал разрушенный Антоновский мост

Фото: t.me/sashakots

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram видео с разрушенным Антоновским мостом в Херсонской области. По его словам, всего было уничтожено два пролета моста. По мнению военкора, они были обстреляны во время переправки российских войск на левый берег Днепра. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждает.

За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега (Днепра. — NEWS.ru) на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет, — сказал Коц.

Он считает, что Антоновский мост не был разрушен до конца, поскольку противник не подошел к нему с противоположной стороны.

При этом председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев незадолго до этого утверждал, что мост не был взорван в ночь с четверга на пятницу. По его словам, которые приводит «Интерфакс», транспортный объект стоит в прежнем состоянии.

Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии, — заявил Елисеев.

Ранее ряд российских Telegram-каналов опубликовал видео с предполагаемым подрывом Антоновского моста. На кадрах видно, что часть пролетов переправы полностью уничтожена. Министерство обороны России эту информацию не подтверждало. Информацию об уничтожении моста не подтверждает и украинская сторона. Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что мост еще стоит.