Военкор Коц перечислил категории украинцев, которые не будут воевать Коц: в рядах ВСУ не будут воевать сбежавшие, а также дети министров и олигархов

Фото: МО Украины

Среди украинцев не будут воевать сбежавшие из страны, а также дети министров и олигархов, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, к ним стоит добавить сотрудников военкоматов, депутатов и простых граждан, которые смогут откупиться.

Воевать (на Украине — NEWS.ru) будут все, кроме: а) уже сбежавших из страны, б) детей министров и олигархов, в) толстых военкоматчиков, г) многочисленных депутатов и их помощников, д) граждан при деньгах, сумевших откупиться, — написал Коц.

Ранее глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, так как стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч человек. По его словам, люди, находящиеся на фронте более года, нуждаются в восстановлении, поэтому их нужно будет заменить. Он добавил, что кризис может затянуться еще на полтора года. что в итоге приведет к вялотекущему противостоянию на десятилетия.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что острая нехватка человеческого ресурса ставит крест на любых планах киевского командования о проведении зимой масштабной мобилизации. Он напомнил, что сейчас украинцы массово бегут из страны, не желая вступать в ряды ВСУ. Дошло до того, что в армию призывают женщин.