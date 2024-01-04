Военкор Коц опубликовал снимки направленных на Белгород ракет «Точка-У»

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Военный корреспондент Александр Коц показал в Telegram-канале ракеты «Точка-У», которые были направлены Вооруженными силами Украины на Белгород во время удара по жилым кварталам. Журналист призвал адресовать фотографии МИД Франции, который посчитал действия Киева «допустимыми мерами обороны».

Ракеты имели кассетную начинку. <...> Париж-то как раз ратифицировал конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, — напомнил он.

МИД Франции ранее опубликовал заявление, согласно которому страна считает Россию ответственной за смертельные жертвы в вооруженном конфликте. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал официальную позицию дипведомства, отметив, что Россия никогда не любила французов.

Минобороны России сообщило об уничтожении 12 ракет над Белгородской областью утром 3 января. Средствами ПВО были сбиты шесть ракет ТРК «Точка-У» и равное количество ракет РСЗО «Ольха».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате удара по центру Белгорода 30 декабря погибли 25 человек и более 100 получили различные травмы. О ситуации в региональном центре он отчитался президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.