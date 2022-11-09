Военкор Коц опроверг слухи, что попал в аварию со Стремоусовым

Фото: t.me/sashakots

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг слухи о том, что был в машине вместе с замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым во время аварии. Журналист сообщил, что не владеет подробностями о ДТП, в которое попал замглавы области.

С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад, — написал военкор.

Он также записал видео, на котором попросил дождаться подробностей о случившемся от военно-гражданской администрации.

9 ноября украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.