Военкор Коц объяснил, почему ВСУ наращивают усилия в Запорожье Военкор Коц назвал наступление на Запорожском направлении «главным ударом» ВСУ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что Вооруженные силы Украины наращивают свои усилия на Запорожском направлении. На своем канале в Telegram он отметил, что Запад не оставил Киеву другого выбора, кроме как «пойти ва-банк» и сделать это наступление своим главным ударом.

То, что противник нарастил свои усилия на этом направлении — очевидно. Является ли это главным ударом украинского «контрнаступления»? После того, как об этом через газеты объявил Пентагон, у Киева просто не остается выбора, — заявил Коц.

Вместе с тем журналист подчеркнул, что ВСУ сохраняют хороший людской мобилизационный ресурс и технический потенциал, однако запасы постепенно истощаются. Растянутость во времени является главной проблемой для Украины, считает он. Это обусловлено тем, что танки и БМП, необходимые для наступления, поставляются Западом порционно. Также порционно уничтожается и уже имеющаяся техника.

Подытоживая, Коц заявил, что в случае прорыва российской линии обороны ВСУ не достигнут успеха. Это связано с необходимостью укрепления и формирования плацдарма, что невозможно в условиях высоких темпов потерь. В случае провала же украинским войскам понадобится не одна зима на восстановление, чем могут воспользоваться ВС РФ.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее рассказал о ситуации в районе Работино на Запорожском направлении. По его словам, украинцы несут большие потери в личном составе и бронетехнике. Они исчисляются в ротах.