Военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал в своем Telegram-канале видео и фото с пятью пленными солдатами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в лесах у Кременной. По его словам, все военнослужащие прошли подготовку в Великобритании. Один из пленных взят бойцами «Ахмата», а четверо — военнослужащими 228-го полка ЦВО.