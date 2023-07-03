Военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал в своем Telegram-канале видео и фото с пятью пленными солдатами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в лесах у Кременной. По его словам, все военнослужащие прошли подготовку в Великобритании. Один из пленных взят бойцами «Ахмата», а четверо — военнослужащими 228-го полка ЦВО.
Очередной провальный штурм ВСУ в лесах у Кременной. В плен попали пять штурмовиков «элитной» 95-й ОДШБ Украины, прошедших подготовку в Англии. Четверо из них были схвачены парнями 228-го полка ЦВО, один был взят бойцами «Ахмата», — пишет Газдиев.