Военкор Безсонов: перегруппировки ВС РФ на Херсонском направлении не будет

Фото: МО РФ

Российское командование войск не принимало решений ни о какой перегруппировке на Херсонском направлении, написал в своем Telegram-канале военкор Даниил Безсонов. По его словам, армия РФ продолжает выполнение задач в штатном режиме.

Друзья, никакой перегруппировки на Херсонском направлении не будет. Все в штатном режиме. Некоторым СМИ что-то приснилось, — написал Безсонов.

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» также сообщил, что информация по перегруппировке в районе Днепра не подтверждается. По его данным, бойцы на местах также не подтверждают эти сообщения.

13 ноября РИА Новости и ТАСС аннулировали свои сообщения, в которых со ссылкой на Минобороны РФ утверждалось, будто командование группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. В Минобороны РФ назвали рассылку ложных сообщений провокацией, передавал РБК со ссылкой на оборонное ведомство.

12 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении до 60 человек личного состава убитыми и ранеными. Также ведомство сообщило в сводке о ходе СВО об уничтожении украинского танка, гаубицы «Мста-Б» и трех пикапов на данном направлении.