В Липецкой области начали раздавать повестки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Липецкой области начали раздавать повестки, заявил военный комиссар региона Валерий Герасименко. По его словам, это делается исключительно для проверки баз данных и переноса информации в цифровые ресурсы. Повестки рассылают по месту жительства или работодателям.

Руководством страны и Министерством обороны России поставлена задача о ведении воинского учета в цифровом формате. Совместно с правительством Липецкой области мы перевели документы в электронную форму. Сегодня мы наполняем наши базы актуальными данными. Для этого работаем с гражданами, проживающими в регионе и состоящими на воинском учете с целью уточнения их персональных данных, состава семьи, состояния здоровья, уровня образования и других фактов, которые изменились с момента прохождения службы, — пояснил Герасименко.

Ранее появилась информация, что жителям Воронежской области начали вручать повестки. Власти региона в свою очередь заверили, что единственная цель этих мероприятий — актуализация данных воинского учета в военкоматах. Также повестки начали выдавать в Пензе.

Позже замглавы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. Противоположную информацию он назвал фейками.

До этого Минобороны РФ сообщило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.