Военком Якутска Крупенков не исключил увеличения мобилизационного плана

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Евгений Крупенков

Военком Якутска Евгений Крупенков допустил, что в России может увеличиться мобилизационный план, сообщает «Якутск Вечерний». В разговоре с изданием военный не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о расширении списков призывников, сказав о том, что поток мобилизованных зависит от плана начальства. Крупенков также не назвал точное число мужчин, призванных на службу в Якутске, отметив, что оно доходит до одной тысячи.

Не могу сказать точно. Все зависит от того, какой план нам выдадут. Мы работаем согласно нормам, которые предписаны, — ответил Крупенков на вопрос о возможном увеличении мобилизационных планов.

Военком также рассказал, что он и его подчиненные стараются качественно выполнять работу, чтобы избежать ошибок при мобилизации. По его словам, в общей сложности в Якутске по ошибке призвали 15 человек.

Призываются мужчины от 18 до 50 лет, годные по состоянию здоровья «А» и «Б», отслужившие в рядах российской армии и подходящие по военно-учетным специальностям, — отметил Крупенков.

Он добавил, что в третью группу призывников входят добровольцы. В их число, как указал Крупенков, могут попасть не все. На медкомиссии сотрудники военного комиссариата проверяют их документы, состояние здоровья, а также возрастные критерии.

Крупенков также сказал пару слов о возврате призывников. По его словам, чаще всего такие ситуации происходят из-за показателей здоровья. На втором месте по возвратам, как указал Крупенков, стоит категория граждан, ограниченных семейными обстоятельствами.

И опять же проблема: граждане вовремя не приносят полный пакет документов, например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, справку о составе семьи, об инвалидности детей. И только после того, как им вручают повестки, они начинают говорить, что им полагается отсрочка, но ведь документы не представлены, — отметил военком.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы обнаружила около 800 человек, которым сотрудники института «Синергия» за деньги выдавали справки об обучении в заведении для уклонения от мобилизации. Правоохранительные органы накануне выявили лиц, причастных к незаконной выдаче документов, освобождающих от мобилизации. Отмечается, что за такую услугу недобросовестные сотрудники института требовали 180 тысяч рублей.