Военком Ростовской области опроверг слухи о новых волнах мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного плана по призыву в России 300 тысяч человек, волн мобилизации не существует, заявил в беседе с «ДОН 24» военный комиссар региона Игорь Егоров. По его словам, Ростовская область продолжает выполнять призыв граждан по специальностям, в которых нуждаются Вооруженные силы страны.

Я хотел бы напомнить, что никаких волн [мобилизации] не существует, — сказал Егоров.

11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил и уже начал выполнять новое мобилизационное задание. Он добавил, что соблюдение всех процедур будут контролировать представители областной и военной прокуратур, которые включены в состав комиссии. О выполнении плана по частичной мобилизации власти региона отчитались в первых числах октября.

Ранее сообщалось, что о выполнении планов в рамках частичной мобилизации объявили 36 российских регионов. При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» подчеркнули, что мобилизация завершается только по решению президента Владимира Путина.

Сколько точно россиян планируется призвать в рамках мобилизации, неизвестно: эта информация засекречена. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек, но «не единоразово, а планово».