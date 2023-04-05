Военком рассказал о побеге российских военных из части Военком Бийска Куватов: из местной военной части сбежали двое мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный комиссар города Бийска, Бийского и Солтонского районов Дмитрий Куватов рассказал, что двое мобилизованных самовольно покинули воинские части и находятся в розыске, пишет «Бийский рабочий». По словам военкома, речь идет об Александре Табакаеве 1983 года рождения и Артеме Вдовиченко 1988 года рождения.

По нашей информации, военнослужащие могут находиться в Бийске, но на контакт с нами и военной полицией не выходят. Дозвониться также не получается — телефоны недоступны, — отметил Куватов.

Он сказал, что силовики уже побывали по адресам проживания мобилизованных, но там их не оказалось. Военком призвал родных Табакаева и Вдовиченко в интересах военнослужащих сообщить об их местонахождении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области срочник по имени Магомед случайно расстрелял двоих сослуживцев, один из которых погиб. По данным канала, солдат стоял на посту и заметил движение. Он крикнул: «Стой, кто идет?», однако ответа не последовало. После этого, отмечает Baza, военнослужащий открыл огонь на поражение. В Минобороны эту информацию не комментировали.