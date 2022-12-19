Военком Красноярского края ответил на вопрос о новой волне мобилизации Военком Красноярского края отказался давать комментарии о возобновлении мероприятий по мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Информационное агентство «Проспект мира» направило запрос военкому Красноярского края Андрею Лысенко с просьбой прокомментировать вопрос о возобновлении мероприятий в рамках частичной мобилизации и что делать если пришла повестка на январь-февраль. Полковник отказался давать комментарии на заданные вопросы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на военного комиссара по Дмитрову, Талдому и Дубне подполковника Михаила Фотина о том, что в России необходимо увеличить срок прохождения срочной службы до 18 или 24 месяцев. Он высказал мнение, что за год невозможно получить нормальную военно-учетную специальность.

Позже видео с обращением военкома было удалено с портала телеканала. В Telegram-канале «Война с фейками» появилось сообщение о том, что «история с повышением срока службы срочников не подтверждается».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что на данный момент во второй волне мобилизации нет необходимости. По его словам, любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу государства. Он отметил, что «все закончено» еще во время проведения частичной мобилизации, когда призвали 300 тысяч человек.