Военком Челябинской области назвал дату окончания частичной мобилизации Военком Челябинской области: частичная мобилизация в регионе завершится 28 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Частичную мобилизацию в Челябинской области должны завершить 28 октября, сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент регион выполнил план по частичной мобилизации примерно на 85%, сама мобилизация идет в плановом режиме. Около 200 мобилизованных вернулись домой из-за проблем со здоровьем, семейных обстоятельств и благодаря брони.

Челябинская область выполняет план в установленные сроки. Никаких периодов, заданий, волн нет. Частичная мобилизация в регионе должна быть завершена 28 октября, — сказал Максуров.

Он отметил, что новые повестки в рамках частичной мобилизации после этой даты присылать не будут. Пересечения потоков мобилизованных и призывников осеннего призыва, который стартует в начале ноября, не ожидается.

14 октября президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизационные мероприятия планируется завершить в течение ближайших «двух недель». По его словам, власти уже мобилизовали 220 тысяч человек. При этом документов о прекращении мобилизации власти не принимали, указ главы государства о призыве продолжает действовать до его отмены президентом.

Тем временем в 39 субъектах, среди которых Москва, по заверениям властей, прекратился призыв мобилизованных. В трех он уже возобновился. NEWS.ru продолжает следить за приостановкой призыва и составил обновленную карту таких субъектов РФ.