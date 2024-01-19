Военэксперт рассказал об интенсивных боях под Артемовском Рожин: продолжаются интенсивные бои на южном фланге Бахмутской группировки ВС РФ

Фото: МО РФ

Продолжаются интенсивные бои на западном фасе и южном фланге Бахмутской группировки Вооруженных сил России, пишет в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Соотношение сил на данном участке фронта, отмечает он, 3:1 в пользу российской армии. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По мере продвижения наших соединений к каналу Северский Донец — Донбасс, продолжаются интенсивные бои на западном фасе и южном фланге Бахмутской группировки ВС РФ. По оценкам большинства ресурсов противника, соотношение сил 3:1 в нашу пользу, — пишет Рожин.

По данным эксперта, основные бои в данное время идут в районе населенных пунктов Хромово, Богдановка и Ивановское. При этом Центральная часть Богдановки находится в серой зоне. Наиболее плотная концентрация противника отмечается на противоположной окраине села, а также юго-западнее, ближе к Калиново.

В последние дни, закрепившись на севере села путем успешного штурма расположенного здесь опорника, наши подразделения перерезали дорогу со стороны Григоровки (в 4,5 км западнее), которая ранее находилась под огневым контролем нашей артиллерии в районе высот у Дубово-Васильевки. Проходя через Богдановку, она обеспечивала сообщение подразделениям противника, расположенным на участке Хромово — Ивановское, — уточняет Рожин.

14 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. По его информации, на тот момент ВС РФ закрепились в районе Степового и зашли на территорию садового товарищества «Ивушка».