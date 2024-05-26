Военэксперт рассказал, что значил для ВС России удар по складу с ATACMS Эксперт Дандыкин: удар по складу ВСУ — существенная помощь для российской ПВО

Фото: МО РФ

Удар Вооруженных сил России по складу ВСУ, в котором могли находиться американские ракеты ATACMS, в городе Павлограде Днепропетровской области — это существенная помощь в отражении атак для российских систем противовоздушной обороны, рассказал Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это очень ослабило удары врага.

Это будет очень даже существенная помощь в отражении нападения противника для нашей противовоздушной обороны. Потому что чем больше таких ракет, тем труднее работать нашей ПВО и защищать мирных граждан, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук, оценивая возможности баллистических ракет ATACMS, предположил, что самой их опасной «начинкой» являются кассетные боеприпасы. Он не исключил, что подобные заряды способны уничтожить или вывести из строя на длительное время самолеты, легкую бронетехнику и личный состав.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму. По данным канала, БПЛА продолжает дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.