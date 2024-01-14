Военэксперт раскрыл детали о самом эффективном оружии России в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: комплексы подавления FPV-дронов наиболее эффективны на СВО

Фото: МО РФ

Комплексы подавления FPV-дронов наиболее востребованы в зоне СВО, так как бороться с беспилотниками очень сложно, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. Летательные аппараты ВСУ наносят удары не только по позициям, но и охотятся за конкретными бойцами, а потому противодействие им максимально необходимо.

Сейчас FPV-дроны устанавливаются на нашей бронетехнике, что тоже очень важно, так как они не позволяют противнику нанести удар, даже если бронетехника вышла из строя. Эти БПЛА оказывают поддержку и нашей артиллерии, например самоходным артиллерийским установкам, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Украина работает над той же задачей, так как FPV-дроны ей также необходимы. Однако Киеву в этом вопросе помогают все члены стран НАТО во главе США. Тем не менее России удается отражать удары и противостоять противнику.

Недавно в зоне СВО появились новые FPV-дроны «Сания». Система обнаружения сканирует пространство и может находить как один дрон, так и целую группу. Подавляют устройства они на расстоянии до одного километра. Главное, FPV-дроны могут работать в любую погоду в самых труднодоступных местах, — добавил он.

Ранее сообщалось, что мотострелки российской группировки войск «Восток» в зоне спецоперации получили партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов. В ведомстве подчеркнули, что устройства управляются с помощью специальных очков.