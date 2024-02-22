Военэксперт оценил баннер с немецким танком у военкомата в Кирове Военэксперт Шлепченко: дизайнера баннера с немецким танком можно простить

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Дизайнера баннера, размещенного рядом с военкоматом в Кирове и содержащего изображение немецкого танка Leopard, можно понять и простить, заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. Он отметил, что «не разбирающиеся в военной технике девочки-дизайнеры» взяли для баннера первую попавшуюся красивую картинку, это явление носит международный характер.

Современная военная техника разнообразна, сложна и, чего греха таить, дьявольски красива, а потому глупо требовать, чтобы люди, чья работа — клепать рекламные баннеры, в ней разбирались, — заметил эксперт.

При этом, по его словам, неудобные вопросы следует задать военкомату. Как считает аналитик, работу по патриотическому воспитанию молодежи нужно делать качественно, а если приемку плаката было некому провести, то его не надо было заказывать вовсе. Еще одним способом решения проблемы Шлепченко назвал предложение указывать в техническом задании дизайнерам, что фотографии техники можно брать только с сайта Минобороны РФ. Тем не менее обозреватель призвал не драматизировать подобные случаи.

Ошиблись, бывает. Недавно американских моряков на военной базе поздравляли с постерами с русскими истребителями. Истребители красивые, а морячкам грустно было, — напомнил эксперт.

Ранее жители Кирова пожаловались, что местные военкомы приглашают новобранцев в армию с помощью баннера, на котором изображен немецкий танк Leopard. Граждане возмутились, что для агитации был использован танк, состоящий на вооружении НАТО и Украины.