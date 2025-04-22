Военэксперт объяснил двойное значение освобождения Горнальского монастыря Полковник Алехин: освобождение имеет морально-психологическое и военное значение

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Освобождение российскими войсками Горнальского монастыря от ВСУ имеет двойное значение: морально-психологическое и чисто военное, сказал NEWS.ru военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, с военной точки зрения взятие монастыря позволяет успешнее освобождать прилегающую территорию, в том числе и село Горналь.

Взятие монастыря имеет двойное значение. Во-первых, это важно с морально-психологической стороны, потому что древний монастырь православной церкви после всех нападок и гонений на РПЦ со стороны Киева имеет для россиян сакральное значение и является одним из символов противостояния неонацизму и агрессивному влиянию Запада, — сказал Алехин.

А во-вторых, по словам эксперта, взятие монастыря все-таки важно и с чисто военной точки зрения, так как он расположен на господствующей высоте, с которой можно контролировать территорию вокруг. Освобождение святыни важно и для наблюдения за противником, и для корректировки артиллерийских и авиационных ударов по врагу.

Получается, этот монастырь важен не только сам по себе, но и для полного освобождения территорий вокруг — например, села Горналь, бои за которое еще идут, — подчеркнул Алехин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. По информации источников, сопротивление ВСУ в этом районе сломлено. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, стало известно, что несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского монастыря подорвали его исторические строения, обитель получила сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.