Военэксперт объяснил, что толкает Киев наносить удары по территории России Полковник Кошкин: неудачи на фронте заставили Киев изменить силовую парадигму

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Украина решила изменить силовую парадигму, признав провал своего контрнаступления, поделился мнением в разговоре с Lenta.ru военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Киев усилил атаки на территорию России в попытках убедить Запад продолжать оказывать ему военную помощь.

Та силовая парадигма, в которой Украина должна была победить Россию на поле боя, оказалась несостоятельной, контрнаступ провалился. Естественно, все заговорили о том, кто виноват, что делать, — объяснил он.

Так, США обвинили Украину в том, что та не смогла добиться поставленных целей, несмотря на внешнюю поддержку, а военные ВСУ назвали недостаточными навыки, которым их обучили на Западе, отметил Кошкин. По его словам, президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный также стали искать виноватых и перекладывать ответственность за провал на фронте друг на друга.

Взаимные претензии привели к тому, что в США приняли новую парадигму — это стратегическая оборона, — поделился мнением военэксперт.

Как объяснил Кошкин, Зеленский пытается удержать ситуацию внутри страны и на фронте, а также сохранить отношения с союзниками. По его словам, украинскому лидеру важно продемонстрировать наличие у ВСУ хоть каких-то успехов.

Зеленский идет по пути атак. Для этого [ему нужны] не только беспилотники, но и ракеты с большим радиусом. Они переводят [военные действия] в такую фазу, — заключил полковник.

Американский журналист Саймон Шустер ранее заявил, что разлад между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным связан с самоуверенностью первого. В статье для Telegraph он отметил, что Зеленский часто самолично определял военные цели, игнорируя позицию генерала.