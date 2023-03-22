Военэксперт обозначил основные направления боев за восток Украины Военный эксперт Матвийчук заявил, что ВСУ активны под Артемовском и Угледаром

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Украинские военные сейчас активны только под Артемовском и Угледаром, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что ВСУ также хотели высадиться под Херсоном, но попытка успеха не имела.

Под Артемовском продолжаются очень тяжелые и интенсивные бои, в которых ВСУ пытаются опрокинуть «Вагнер» и деблокировать свои позиции, но пока безуспешно. Под Угледаром также идут активные боевые действия, где наши вооруженные силы стремятся к полному окружению гарнизона, — заявил Матвийчук.

По словам Матвийчука, сейчас наблюдается общее снижение активности артиллерии и войск противника. Это открывает для ВС России «окно возможностей», считает эксперт.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку ЧВК «Вагнер». По его словам, ВСУ «стопроцентно» вынашивают такие планы. Бизнесмен сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.

Между тем Матвийчук заявил NEWS.ru, что украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, поскольку им придется затыкать бреши в окрестностях других населенных пунктов, переходящих под контроль ВС России.