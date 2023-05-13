Военэксперт назвал возможные причины падения вертолета под Брянском Военный эксперт Дандыкин: вертолет под Брянском мог упасть из-за неисправности или атаки ПЗРК

Фото: Министерство обороны РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин усомнился, что к крушениям вертолета и самолета в Брянской области в обоих случаях привела техническая неисправность. В беседе с NEWS.ru он отметил, что неплохо знает этот регион, расположенный на границе с Украиной. При этом Дандыкин все же допустил, что у вертолета были неполадки, учитывая, что накануне в Крыму упал Ми-28 и там никаких диверсантов не было.

Если окажется, что это диверсанты, то, предполагаю, что речь идет о применении ПЗРК — это переносной зенитно-ракетный комплекс. Либо советская «Игла», либо американский Stinger, их очень много у ВСУ, могли быть и модели западно-европейских производителей ПЗРК, — предположил Дандыкин.

Так как в СМИ встречаются разные сообщения о катастрофах под Брянском, эксперт предложил подождать подробностей. Он также предположил, что речь идет о вертолете Ми-8 и истребителе Су-34.

Как правило, Су-34 летает не очень низко, это точно. Вряд ли это Patriot или С-300 ВСУ, скорее всего, они стоят под Киевом. Но боевые вертолеты могут отстреливать ловушки, и на них могут стоят комплексы бортовой обороны «Витебск», а на Су-34 уж точно есть вся начинка для отвода ударов ЗРК. Дождемся, что там и как, что скажут официально. Надо разбираться, — заключил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате крушении вертолета в Клинцах пострадала женщина, она была госпитализирована, ей оказывают необходимую помощь. В Центральной районной больнице рассказали, что раненая жительница получила ожоги, но ее состояние не критично.