Военэксперт назвал регион, которому угрожали две сбитые украинские ATACMS Военэксперт Дандыкин: украинские ракеты ATACMS могли перехватить вблизи Крыма

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обломки украинских ракет ATACMS, о перехвате которых ранее отчиталось Минобороны РФ, могли упасть на подлете к территории Крыма, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, регион находится под защитой комплексов дальнего радиуса действия.

Сбить могли на подлете к Крыму. Если это так, то, предположу, Крым защищают комплексы дальнего радиуса действия — С-300, С-400. Или новейший С-350, — сказал эксперт.

Дандыкин объяснил, что сделал такой вывод, исходя из дальности действия ATACMS, достигающей 300 километров. Эксперт не исключает, что ракеты могли запустить из регионов Украины, которые находятся в отдалении от линии боевого соприкосновения, например из Днепропетровской или Одесской областей.

Это не такая сложная цель на фоне Storm Shadow или Scalp. ATACMS похожа на советскую «Точку-У». Любой комплекс ПВО России собьет их. Если брать дальность ATACMS в 300 км, то, да, вполне вероятно, что шли на Крым, — заключил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в течение прошедших суток перехватили сразу две тактические баллистические ракеты ATACMS. Это произошло впервые с момента появления этих американских снарядов в зоне спецоперации. При этом в сводке ведомства не поясняется, где именно это случилось.