Военэксперт назвал Нью-Йорк следующей целью ВС РФ после Авдеевки Военэксперт Живов: следующими целями после Авдеевки станут Угледар и Нью-Йорк

Фото: МО РФ

Следующими возможными целями после взятия Авдеевки для российской армии станут Угледар, поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация, предположил политолог, военный эксперт Алексей Живов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, ВС РФ уже подошли к Угледару.

По поводу Угледара — через него же проходят линии коммуникаций по Южно-Донецкому направлению, то есть это тоже определенный выступ. Получается, мы левее и правее уже подошли к Угледару, с юго-запада и востока, и нам надо его тоже освобождать, — говорит Живов.

Он отметил, что операции по взятию того или иного города или населенного пункта — это «не сиюминутное дело», Авдеевку штурмовали 132 дня. По его словам, российская армия проверит уровень сопротивления и будет действовать по мере того, где будут выявлены слабые места в обороне противника.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что при взятии под контроль Авдеевки ВС РФ применяли тактику, в которой предполагается создание «огневых мешков». По его словам, ее можно охарактеризовать как положение активной обороны с последующим наступлением. Эта стратегия показала эффективность, поэтому не исключено, что военные будут применять ее в будущем, добавил он.