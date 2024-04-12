Воды начали просачиваться на дамбе в оренбургском поселке Власти Оренбуржья заявили об угрозе прорыва на дамбе в поселке Газодобытчиков-2

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Угроза прорыва зафиксирована на насыпной дамбе в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области. Власти региона отметили, она испытывает огромную нагрузку из-за паводков. Грунтовые воды уже начали просачиваться и подмывать насыпь, предпринимаются попытки укрепления дамбы, передает РИА Новости.

Речь идет о поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе. Это насыпная дамба. Она испытывает огромную нагрузку. И есть угроза прорыва. Местные власти ведут отсыпку грунтом и пытаются укрепить насыпь. [Это] вал земляной, который закрывает от воды восточную и северную части поселка, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в администрации Оренбургского района объявили о начале полной эвакуации жителей поселка Газодобытчиков в Оренбургской области. Людей вывозят из-за угрозы прорыва дамбы.

Также СМИ опубликовали кадры отступления воды из города Орска в Оренбургской области, затопленного после прорыва дамбы в результате сильнейшего паводка. На них можно заметить, что вода почти полностью ушла с площади Гагарина. В городе становятся видны разрушения и последствия половодья.