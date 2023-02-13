Под Тобольском спасатели двое суток ищут провалившегося под лед тракториста

Фото: Поисково-спасательная служба «ТОСЭР»

В районе деревни Медведчикова в Тюменской области водолазы по согласованию с представителями правоохранительных органов продолжат поиски провалившегося под лед на реке Иртыш 40-летнего мужчины на тракторе. Спасатели искали тело тракториста под Тобольском два дня, но обнаружить так и не смогли, рассказали «МегаТюмень» в Тюменской областной службе быстрого реагирования.

Спасатели обследовали место происшествия и подготовили место для водолазных спусков 11 февраля. На следующий день водолазы несколько раз спустились под воду в особо сложных условиях: при температуре -16 градусов на глубину до 8 метров и при скорости течения воды 1,3 м/с, - передали в «ТОСЭР».

Всего за два дня спасатели исследовали около двух тысяч кв. м., но поиски результатов не дали. Все дальнейшие поисково-спасательные работы будут проводиться после согласования с правоохранителями.

На Сахалине 12 февраля нашли трех пропавших экстремалов, которые уехали на катерах и перестали выходить на связь вечером 11 февраля. К поискам привлекли волонтеров, сотрудников муниципального ГО и ЧС, а также команду спасателей.

Сотрудники МЧС ранее спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии. Мужчин эвакуировали вертолетом.