Водолазы обнаружили несколько отверстий в борту давшего крен судна в Туапсе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Водолазы нашли несколько отверстий, через которые может поступать вода, в борту давшего крен под Туапсе камерунского сухогруза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Водолазы в ходе работ обнаружили несколько отверстий, которые нужно заделать, экипаж этим занимается, и шпигаты — технологические отверстия для слива воды за борт судна, через которые вода может также поступать на борт судна, если судно накренено, которые они тоже закрывают, — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.

Также уточняется, что крен судна на данный момент уменьшился почти на два градуса, на помощь камерунскому судну прибыл аварийно-спасательный борт «Спасатель Демидов». Сейчас идёт замер глубин у борта накренившегося суда, чтобы отшвартовать его со «Спасателем Демидовым».

Экипаж продолжает откачивать воду, крен плавно уменьшается: был 15 градусов, сейчас 13,3 градуса. В вечернее время суток работы планируется приостановить, их возобновят с наступлением светлого времени суток, — сообщили изданию в Росморречфлоте.

Сообщение о том, что камерунское судно, гружёное овощами и фруктами, село на мель, поступило в субботу, 18 июня. Произошло нарушение балластной системы, наблюдалось наличие крена на правый борт более 10 градусов.