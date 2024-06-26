Водолазы МЧС обследуют дно севастопольского пляжа после атаки ВСУ РИА Новости: водолазы ищут на дне обломки после удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водолазы специализированного отряда МЧС России обследуют морское дно вблизи пляжа в Севастополе, по которому ранее нанесли ракетный удар Вооруженные силы Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Сотрудники службы пытаются выявить обломки и взрывоопасные предметы, предположительно, оставшиеся после атаки.

Украинская армия атаковала Севастополь в воскресенье, 23 июня, в результате нападения погибли четыре человека, 153 получили ранения. По данным Министерства обороны России, противник применил ракеты ATACMS американского производства с кассетными боеголовками.

Ранее представители Российской детской клинической больницы сообщили, что дети, пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь и доставленные на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой. По словам специалистов, четверым пациентам уже провели операции, в том числе малоинвазивные и микрохирургические.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что двухлетнюю девочку Елизавету Кирнос, погибшую в результате атаки украинских войск, похоронили на «Аллее славы» кладбища Кальфа. Он подчеркнул, что весь город скорбит из-за произошедшей трагедии.