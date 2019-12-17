Водолазы Черноморского флота РФ начали подготовительные работы для буксировки затонувшей подводной лодки из Южной бухты Севастополя. Судно должны были доставить к месту утилизации 16 декабря, однако, по уточнённым данным, на подготовку транспортировки уйдёт ещё несколько дней.
Источник в Черноморском флоте
По завершении работ судно доставят для утилизации в Инкерман. Источник отметил, что конкурс на утилизацию уже проведён.
Списанная подводная лодка затонула вместе с плавучим доком в Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря, сообщал NEWS.ru. Позже судно частично всплыло на поверхность.
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