https://static.news.ru/photo/fb02fe56-20be-11ea-a628-fa163e074e61_660.jpg Подводная лодка Б-380 Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Водолазы Черноморского флота РФ начали подготовительные работы для буксировки затонувшей подводной лодки из Южной бухты Севастополя. Судно должны были доставить к месту утилизации 16 декабря, однако, по уточнённым данным, на подготовку транспортировки уйдёт ещё несколько дней.

Источник в Черноморском флоте рассказал РИА Новости, что водолазам потребуется больше времени, чем ранее планировалось, на то, чтобы откачать из подлодки воду, герметизировать отверстия и люки и закрепить на корпусе специальные понтоны для обеспечения дополнительной плавучести. Собеседник агентства подчеркнул, что подготовительные работы имеют особую важность — если подлодка затонет в процессе буксировки, это может нарушить судоходство в Севастопольской бухте.

По завершении работ судно доставят для утилизации в Инкерман. Источник отметил, что конкурс на утилизацию уже проведён.

Списанная подводная лодка затонула вместе с плавучим доком в Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря, сообщал NEWS.ru. Позже судно частично всплыло на поверхность.