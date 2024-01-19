Водителю лесовоза из Сибири дали почти 20 лет за стрельбу в военкомате Устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска приговорили к 19 годам заключения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска Руслана Зинина приговорили к 19 годам лишения свободы, сообщили в Telegram-канале правозащитного проекта «Зона солидарности». Решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске.

Зинина признали виновным по статьям о теракте, а также хранении и переделке оружия из-за стрельбы, которую он устроил в военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года. При нападении военком Александр Елисеев получил тяжелое ранение, сообщал глава региона Игорь Кобзев. По данным правозащитников, Елисеева выписали из больницы спустя полтора месяца после произошедшего.

Первые семь лет заключения Зинин проведет в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Изначально гособвинение запрашивало ему 20 лет лишения свободы.

Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска утром 26 сентября 2022 года во время мероприятий по частичной мобилизации. По словам очевидцев, Зинин открыл огонь, когда военком Елисеев инструктировал призывников, после первого выстрела он призвал находившихся внутри бежать.