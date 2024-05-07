Водителям пришлось вслепую ехать по трассе в Воронежской области Появилось видео песчаной бури на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Песчаная буря разыгралась на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, пишет Telegram-канал SHOT. На опубликованных каналом кадрах видно, как мощные порывы ветра с песком вынуждают водителей сбрасывать скорость.

Автомобилисты едут буквально вслепую, говорится в Telegram-канале. Ветер и пыль накрыли федеральную трассу днем во вторник, 7 мая.

В ролике видно, что водители едут с включенными аварийными фарами. Машины впереди снимающего видео очевидца периодически пропадают из поля зрения на фоне бури.

Ранее пыльные бури накрыли другой регион России. Стихия нагрянула в Иркутскую область 30 апреля. В регионе начался мощный ураган. Жителей области призвали оставаться дома и держать окна закрытыми. Небо в регионе затянуло тучами. Шквалистый ветер ломал ветки деревьев и срывал рекламные щиты. Скорость порывов достигала 28 метров в секунду. Синоптики обещали ужесточение непогоды в ближайшее время. На фоне ураганов регион оказался под угрозой отключения электричества.