«Водителя зажало»: очевидец раскрыл подробности ДТП с автобусом в Саратове Водителя зажало в автомобиле после массового ДТП с автобусом в Саратове

Фото: t.me/sarprok

Водителя зажало в автомобиле после массового ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове, в результате которого одна машина влетела в остановку с людьми, рассказал NEWS.ru очевидец аварии. По его словам, в районе ДТП образовалась большая пробка, из-за чего спасателям пришлось добираться до места пешком. Он добавил, что автомобиль сбил троих человек, которые стояли на остановке.

Я приехал туда, когда уже сама авария произошла, было больше пяти скорых, несколько пожарных машин. Из-за большой пробки спасатели останавливали машины и шли пешком. Троих человек, стоящих на остановке, сбили. Одного водителя зажало в машине, он не мог самостоятельно выбраться, — заявил очевидец.

Прокуратура Саратовской области ранее уточнила, что авария произошла рядом с торговым центром «Тау Галерея» на улице 50 лет Октября. Согласно предварительным данным, столкнулись автомобили Opel Astra, ВАЗ 21114, Lada Vesta и пассажирский автобус № 53. От удара водитель одного из транспортных средств потерял управление и въехал в остановку. Пострадали четыре человека.

Ранее в Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса, который развозил рабочих. В момент аварии в транспортном средстве находились около 50 человек. В результате ДТП пострадали 10 рабочих, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.