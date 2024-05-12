Водителя упавшего в реку автобуса попросили арестовать Следствие попросило суд Петербурга арестовать водителя упавшего в Мойку автобуса

Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

Пассажирский автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге

Следствие подало в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю упавшего в реку Мойку пассажирского автобуса Рахматшоху Курбонову, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Суд приступил к его рассмотрению.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, — говорится в публикации.

Уточняется, что Курбонов имеет двух защитников. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку. Его подозревают в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

До этого МЧС России сообщило, что после аварии с автобусом в Петербурге выжил лишь один пассажир. Сейчас 56-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина ехал в автобусе вместе с супругой.