Водителя упавшего в реку автобуса оставили под стражей В Петербурге суд оставил в СИЗО водителя упавшего в Мойку автобуса

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Санкт-Петербургский городской суд принял решение оставить под стражей в следственном изоляторе до 9 июля водителя автобуса, который 10 мая упал в Мойку, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Ранее защита пыталась обжаловать данную меру пресечения.

Постановление Октябрьского районного суда <...> об избрании меры пресечения в виде заключения Курбонова под стражу <...> оставить без изменения, ходатайство оставить без удовлетворения, — огласила решение судья.

Авария произошла в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус столкнулся с двумя автомобилями на набережной Мойки и упал в воду с Поцелуева моста. В результате трагедии погибли семь человек, уточнили в Следственном комитете РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали людей при падении автобуса в Мойку. В ведомстве отметили, что люди без раздумий бросились помогать пассажирам выбраться из воды.

Позже сообщалось, что тормозная система автобуса находилась в исправном состоянии. Согласно данным автотехнической экспертизы, в транспорте не обнаружено компонентов, состояние которых могло бы повлиять на торможение. Известно, что на версии с дефектом тормозов настаивал водитель.