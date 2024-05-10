Водителя упавшего в Мойку автобуса задержали в качестве подозреваемого

Фото: МЧС России

Задержанный после падения автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге водитель проходит по делу в качестве подозреваемого, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. С 44-летним мужчиной провели допрос, расследование продолжается, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, полицией было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту падения автобуса с людьми в воду. В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса, — говорится в сообщении.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

В пресс-службе городских судов сообщили, что ООО «Такси», чей автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, с января этого года выписали 23 штрафа за нарушения. На перевозчика в общей сложности наложили штрафы на сумму 3,6 млн рублей.