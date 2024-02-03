Водителя скорой помощи застрелили в подмосковном Домодедово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя подмосковного Домодедово задержали по подозрению в убийстве водителя автомобиля скорой помощи, сообщили в прокуратуре Московской области. Инцидент произошел вечером 2 февраля в поселке Востряково, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов,

проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, — говорится в заявлении.

По данным следствия, конфликт между 56-летним подозреваемым и 33-летним водителем скорой помощи разыгрался у подстанции Территориального центра медицины катастроф, он возник на почве личной неприязни. В ходе ссоры пожилой мужчина выстрелил в оппонента из сигнального пистолета. От полученного ранения в область шеи тот погиб на месте.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области проводят осмотр места случившегося, допрашивают свидетелей. Координирует работу городской прокурор Домодедово Николай Развозжаев.

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