Водителя автобуса поймали на просмотре порно за рулем в Раменском

Пассажиры автобуса в подмосковном Раменском застали водителя за просмотром порнографического контента, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, делал он это на полном ходу транспортного средства.

Мужчина так увлекся контентом, что несколько раз выехал на встречку, —рассказали очевидцы.

Инцидент произошел примерно в 8:50 в самый час пик. Любителем «клубнички» оказался водитель 29-го маршрута, он заскучал за рулем и начал подбирать себе развлекательный контент. При этом после замечаний со стороны пассажиров водитель заявил, что всего лишь листал новости.

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