Водителя перевернувшегося автобуса из Китая арестовали в Приморье

Фото: t.me/prosecutor_pk

Фрунзенский районный суд в Приморье арестовал на два месяца водителя туристического автобуса, попавшего в аварию по пути из Китая в Уссурийск, сообщает в Telegram региональное управление прокуратуры. По последним данным, в результате ДТП погибли два человека, еще 30 получили травмы.

Иностранный гражданин <...> подозревается в том, что 16 октября он управлял автобусом, выполняющим международный рейс из Хуньчуня в КНР в Уссурийск, в салоне которого находился 51 пассажир. На 74-м км автомобильной дороги Раздольное — Хасан мужчина не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. <...> Сегодня Фрунзенский районный суд заключил подозреваемого под стражу на 1 месяц 29 суток, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что организаторами турпоездки значатся три юрлица, зарегистрированные во Владивостоке и Артеме, а также индивидуальный предприниматель из Уссурийска. В отношении них продолжается проверка.

Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский ранее сообщал, что все 48 пассажиров туристического автобуса были россиянами. В Сети были опубликованы кадры с места аварии.

До этого в подмосковных Мытищах ритуальный автобус столкнулся с рейсовым автобусом № 170 около мемориального кладбища. Пострадал водитель ритуального авто. Всего были госпитализированы три человека. Аналогичный случай произошел в Калужской области, легковушка Opel Corsa врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer. В результате аварии восемь несовершеннолетних и двое взрослых пассажиров микроавтобуса пострадали, их доставили в больницу. ДТП спровоцировала 23-летняя девушка за рулем легкового автомобиля, которая не справилась с управлением.