Водителя легковушки насмерть зажало под фурой В Мытищах водитель легковушки погиб после столкновения с фурой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мытищах в Московской области автомобиль Hyundai на большой скорости влетел в припаркованную фуру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Отмечается, что в результате столкновения 23-летний водитель машины погиб на месте.

По предварительным данным, вечером в субботу, 20 апреля, Hyundai выехал на встречную полосу на улице Станционной, где задел Mitsubishi. После этого он столкнулся с фурой.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, — сказано в сообщении.

Ранее в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга грузовик въехал в дорожное ограждение и перекрыл движение по кольцевой автомобильной дороге в обе стороны. В результате аварии никто не пострадал, проводится проверка. Отмечается, что водитель Scania P400, перевозившего 15 тонн щебня, не справился с управлением на 121-м километре КАД и наехал на ограждение.

В Севастополе накануне в результате ДТП погиб YouTube-блогер Михаил Касперов, известный под псевдонимом Миша из Канады. Информацию о смерти подтвердили его близкие друзья.