«Водители пусть задумаются»: Бурятия отправит конфискованные машины на СВО Глава Бурятии поручил заняться отправкой конфискованных машин на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил Минтрансу и ГИБДД проработать механизм отправки конфискованного транспорта на СВО, о чем сообщил в Telegram. Политик уточнил, что за прошлый год в республике задержали 7,8 тысячи водителей с признаками опьянения, из них свыше 1,2 тысячи — повторно. Арестовано 374 автомобиля, конфисковано — 266.

Сейчас у нас в стране действует нормативный акт, по которому конфискованное имущество может передаваться бойцам на СВО. Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами. А водители пусть задумаются, что пьяным за руль садиться — это не только очень опасно, но и накладно, — написал Цыденов.

Всего в 2023 году в регионе произошло 1073 ДТП, число выросло на 13,8%, но погибли 116 человек — на 8,7% меньше, чем в 2022-м. Пострадали 1460 человек — на 16,1% больше, отметил глава.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил передавать в военные организации для нужд СВО конфискованное и невостребованное оружие. Большое количество оружия сейчас находится в местах хранения в МВД и Росгвардии, подчеркнул парламентарий. Примерная численность оружия составляет до 300 тысяч штук.