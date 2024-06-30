Водителей с правительственными номерами наказали за парковку на тротуаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водителей автомобилей «Автотранспортного комбината» — учреждения, которое заведует правительственными машинами, — привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они припарковались на пешеходной части в новосибирском Академгородке, передает NGS.RU. Также с ними провели инструктажи о правилах парковки.

Со всеми водителями проведены дополнительные инструктажи о правилах парковки, водители указанных в публикации автомобилей привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнил замруководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Павел Гнедых.

Ранее стало известно, что правительство России не собирается вводить систему штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения. Замначальника ГАИ Олег Понарьин напомнил, что в стране предусмотрено повышенное наказание за повторные нарушения. Он добавил, что в России также действует система поощрения для соблюдающих ПДД автомобилистов со стороны страховщиков. Они получают определенные преимущества при страховке.

Кроме того, впервые с 1 июня 2024 года в России вступил в силу запрет на использование зимней шипованной резины. Ограничения будут действовать до 1 сентября. Соответствующая норма закреплена в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.