Водителей автобусов в Хабаровске проверяют из-за конфликтов на дорогах Amur Mash: в Хабаровске организовали рейд из-за конфликтов с участием водителей

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В Хабаровске правоохранительные органы организовали рейд после двух конфликтных ситуаций на линии общественного транспорта, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По его данным, сотрудники полиции уже проверили 45 водителей, среди которых обнаружили одного нелегального мигранта.

Одним из инцидентов, из-за которого устроили проверку, стала драка между водителем автобуса № 56 и пассажиром 17 ноября. По данным регионального управления Следственного комитета, мигрант из Киргизии вступил в конфликт с мужчиной и публично применил к нему насилие. По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Также сообщается о проведение процессуальной проверки на предмет халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Второй инцидент произошел на автобусном маршруте № 25. По данным хабаровского СК, водитель на остановке отказал пассажиру в проезде, а тот от злости разбил лобовое стекло переполненного автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи, два человека пострадали. Отмечается, что у медицинского автомобиля были включены маяки и сирена.