Водитель заснул за рулем и влетел в бетономешалку в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане водитель заснул за рулем автомобиля и влетел в бетономешалку, сообщил Telegram-канал «Нетипичная Махачкала». Авария произошла на трассе Махачкала — Хасавюрт.

Отмечается, что водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бетономешалкой. Машину от удара разворотило, находившийся за рулем мужчина погиб. Предварительно, водитель заснул за рулем или ему стало плохо.

Ранее в городе Волосово Ленинградской области грузовик врезался в автомобиль, которым управлял сотрудник МВД. Происшествие произошло утром, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Коллега погибшего, находившаяся с ним в машине, госпитализирована с тяжелыми травмами. Известно, что полицейские ехали на избирательный участок. Водитель грузовика не пострадал.

По данным СМИ, погибшему полицейскому было 26 лет. Он служил в МВД в звании старшины. Его коллега — женщина 34 лет, врио начальника тыла в звании майора. Официально данная информация пока не подтверждена.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ДПС применили оружие при задержании нетрезвого 29-летнего жителя города Ломоносова, который за рулем автомобиля Skoda игнорировал требования об остановке. Нарушитель пытался скрыться от полицейских и создал несколько аварийных ситуаций на дороге, грубо нарушив ПДД.